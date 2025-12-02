Прокуратура обжалует приговор бывшим топ-менеджерам пермского ЗиДа

Ущерб от предполагаемых преступлений составил почти полмиллиарда рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Пермского края возразила против приговора бывшему исполнительному директору ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД) Егору Заворохину и двум его замам — Олегу Комарову и Александру Сентябову. В материалах дела указано, что в зависимости от выполняемых функций им инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями, растрату, а также попытку мошенничества с денежными средствами оборонного предприятия.

«Прокуратура направила представление на приговор Заворохину, Комарову и Сентябову. Надзорное ведомство не согласно с оправданием осужденных лиц и требует вернуть дело в суд на новое рассмотрение», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Предполагаемый ущерб от преступлений оценили в 427 млн руб. В июле Заворохина и Комарова оправдали по эпизоду, связанному со злоупотреблением полномочиями. По делу о покушении на мошенничество каждому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в 300 тысяч рублей.

