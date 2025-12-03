«Лента» проиграла спор в суде за логотип бывшей пермской сети «Семья»

Разбирательство длилось с 2021 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака пермской розничной сети «Семья». Иск к компании «Лента», выкупившей актив в 2021 году, подало ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса «Купер»). Эта информация содержится в судебных документах.

«Суд указал, что логотип с зеленым человечком фактически не применяется новым владельцем бренда и потому подлежит досрочному прекращению охраны», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал, что отсутствие реального использования знака в торговле дает основания снять с него правовую защиту и освободить обозначение для других игроков рынка.

В «Купере» подчеркнули, что регистрация их собственных брендов проведена по всем требованиям закона и не связана с попыткой «перехватить» известный региональный знак. В «Ленте» решение суда по интеллектуальным правам не комментируют.

