Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Лента» проиграла спор в суде за логотип бывшей пермской сети «Семья»

03 декабря 2025 в 05:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Разбирательство длилось с 2021 года

Разбирательство длилось с 2021 года

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака пермской розничной сети «Семья». Иск к компании «Лента», выкупившей актив в 2021 году, подало ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса «Купер»). Эта информация содержится в судебных документах.

«Суд указал, что логотип с зеленым человечком фактически не применяется новым владельцем бренда и потому подлежит досрочному прекращению охраны», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал, что отсутствие реального использования знака в торговле дает основания снять с него правовую защиту и освободить обозначение для других игроков рынка.

В «Купере» подчеркнули, что регистрация их собственных брендов проведена по всем требованиям закона и не связана с попыткой «перехватить» известный региональный знак. В «Ленте» решение суда по интеллектуальным правам не комментируют.

Продолжение после рекламы

Параллельно, по данным СМИ, в Федеральной антимонопольной службе продолжается рассмотрение дела о возможной недобросовестной конкуренции, связанной с использованием схожего обозначения. Надзорный орган оценивает, могло ли оформление прав на новые товарные знаки и их использование в сервисе доставки вводить потребителей в заблуждение или наносить ущерб интересам конкурентов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал