Пермские автодилеры пытаются обойти повышенный утильсбор на китайские иномарки

03 декабря 2025 в 11:25
Производители хотят менять прошивку авто

Фото: Илья Московец © URA.RU

Автодилеры и производители рассматривают варианты снижения тарифов утилизационного сбора перед поставкой иномарок из Китая в Пермь. Такой мерой может стать смена прошивки машины. Об этом URA.RU рассказал владелец пермского автосалона «Автогалерея» Владимир Иванов.

«Китайские производители планируют понизить мощность автомобилей до 160 лошадиных сил, чтобы адаптировать к российскому рынку. То есть в документах указывают мощность до 160 л. с., ввозят к нам по льготным тарифам утильсбора, а в России меняют программное обеспечение и возвращают двигателю исходные данные. Но это все пока на словах. Никакой конкретики или реальных примеров нет», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.

Предприниматель отметил, что такая схема возможна только для новых автомобилей. Занизить мощность двигателя у иномарки с пробегом, чтобы ввезти ее по льготным ставкам, не получится. Также подобные меры не рассматривают производители в Европе и Америке.

Ранее URA.RU рассказало, что с 1 декабря 2025 года в России ввели новые тарифы утильсбора для иномарок. Если раньше физлица могли ввозить автомобили с двигателем мощностью свыше 160 л. с. и заплатить утильсбор в размере 3,4-5,2 тысячи рублей, то после изменений эти суммы достигают 1,5–2 млн рублей.

