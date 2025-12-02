Логотип РИА URA.RU
«Елка желаний» и старт клиентской службы: в Перми готовятся встретить главу СКР

Глава Соцфонда России Чирков посетит Пермский край в начале декабря
03 декабря 2025 в 04:46
Пермь готовится к визиту гостя

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков совершит рабочий визит в Прикамье в начале декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения организации. Ключевым событием поездки станет подписание соглашения о сотрудничестве между СФР и правительством Пермского края, а также открытие новой клиентской службы фонда в Перми.

«Приезд Сергея Чиркова — важное событие для региона. Социальный фонд играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности граждан. Мы стремимся к тому, чтобы услуги были максимально доступными и предоставлялись быстро и удобно, исходя из потребностей каждого человека», — процитировало главу краевого отделения СФР Юлию Зобину издание «КП-Пермь». Подписание соглашения призвано закрепить уже существующие партнерские отношения и создать почву для развития новых проектов.

Ожидается, что в рамках визита Чирков примет участие в торжественном открытии флагманской клиентской службы СФР в Перми. Это новое пространство будет воплощать современные стандарты оказания государственных услуг, обеспечивая удобство и оперативность для жителей региона. Подготовительные работы на объекте находятся на завершающей стадии. Кроме того, глава СФР встретится с ветеранами специальной военной операции, чтобы обсудить вопросы доступности и своевременного оформления документов для получения положенных льгот. Также Чирков присоединится к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить мечты нескольких юных пермяков.

