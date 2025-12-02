«Елка желаний» и старт клиентской службы: в Перми готовятся встретить главу СКР

Пермь готовится к визиту гостя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков совершит рабочий визит в Прикамье в начале декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения организации. Ключевым событием поездки станет подписание соглашения о сотрудничестве между СФР и правительством Пермского края, а также открытие новой клиентской службы фонда в Перми.

«Приезд Сергея Чиркова — важное событие для региона. Социальный фонд играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности граждан. Мы стремимся к тому, чтобы услуги были максимально доступными и предоставлялись быстро и удобно, исходя из потребностей каждого человека», — процитировало главу краевого отделения СФР Юлию Зобину издание «КП-Пермь». Подписание соглашения призвано закрепить уже существующие партнерские отношения и создать почву для развития новых проектов.