В Перми эвакуированы воспитанники детско-юношеского центра «Рифей», расположенного на улице Дениса Давыдова, 13. Причиной эвакуации стала из-за сработавшая пожарная сигнализация

«В ДЮЦ „Рифей“ сработала пожарная сигнализация, на место прибыло семь пожарных машин. В 10:00 детей вывели из здания», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь». Временно детей перевели из здания «Рифея» в школу №102. В пресс-слежбе ГУ МЧС по Прикамью обещали предоставить комментарий позже.

Ранее в краевом центре эвакуировали учащихся школы №146. Причиной стало поступившее анонимное сообщение о минировании здания.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в здании образовательного учреждения загорелась электропроводка. «На момент прибытия первого подразделения установлено, что в помещении кухни на 1 этаже произошло возгорание электропроводки в электрощитовой. Погибших и травмированных нет.Площадь и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России», — информирует пресс-служба ведомства в Telegram.