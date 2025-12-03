Логотип РИА URA.RU
Власти Перми прекратят иски к владельцу Центрального рынка после его смерти

Власти Перми хотят прекратить суды со скончавшимся директором Центрального рынка
03 декабря 2025 в 11:17
Рассмотрение дела отложено до 18 декабря.

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Департамент земельных отношений администрации Перми направил в Арбитражный суд Пермского края ходатайство о прекращении производства по делу в отношении владельца центрального колхозного рынка Реваза Шенгелия в связи с его кончиной. Соответствующая информация содержится в материалах суда. Рассмотрение дела отложено до 18 декабря.

«Предметом спора было нецелевое использование земельного участка, расположенного на шоссе Космонавтов. Департамент просил возложить на ответчика обязанность в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения земельного законодательства», — сказано в определении Арбитражного суда об отложении заседания. 

Уточняется, что до судебного заседания поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика. URA.RU писало о том, что Реваз Шенгелия умер 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.

В декабре 2024 года департамент земельных отношений подал в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», осуществляющему управление рынком, а также к собственнику компании Ревазу Шенгелия. В одном из заявленных требований городские власти настаивали на освобождении земельного участка по улице Борчанинова. Кроме того, мэрия добивалась освобождения площадок на шоссе Космонавтов, 20, а также в границах улиц Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не предусмотренных видом разрешенного использования под жилую застройку.

