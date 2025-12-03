Власти Перми прекратят иски к владельцу Центрального рынка после его смерти

Рассмотрение дела отложено до 18 декабря. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Департамент земельных отношений администрации Перми направил в Арбитражный суд Пермского края ходатайство о прекращении производства по делу в отношении владельца центрального колхозного рынка Реваза Шенгелия в связи с его кончиной. Соответствующая информация содержится в материалах суда. Рассмотрение дела отложено до 18 декабря.

«Предметом спора было нецелевое использование земельного участка, расположенного на шоссе Космонавтов. Департамент просил возложить на ответчика обязанность в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения земельного законодательства», — сказано в определении Арбитражного суда об отложении заседания.

Уточняется, что до судебного заседания поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика. URA.RU писало о том, что Реваз Шенгелия умер 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.

