Пермякам объяснили, когда в регионе закончится период аномального тепла

Первый снежный покров быстро сошел на нет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Прикамье период аномального тепла завершится не раньше конца текучей рабочей недели. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В регионе в среду, 3 декабря, существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Аномальное тепло в Пермском крае продлится до субботы, 6 декабря», — написано в telegram-канале ЦГМС.