Пермякам объяснили, когда в регионе закончится период аномального тепла
03 декабря 2025 в 07:31
Первый снежный покров быстро сошел на нет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Прикамье период аномального тепла завершится не раньше конца текучей рабочей недели. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В регионе в среду, 3 декабря, существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Аномальное тепло в Пермском крае продлится до субботы, 6 декабря», — написано в telegram-канале ЦГМС.
О том, что начало декабря в Перми будет необычайно теплым, ранее предупреждал Гидрометцентр России. Эсперты не исключают снег и дождь.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал