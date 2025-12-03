Пермская опера заходит на поле промышленников

Театр обсудит взаимодействие с промпредприятиями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Одним из участников Пермского инженерно-промышленного форума станет театр оперы и балета. Для Пермской оперы это будет первым опытом выступления на мероприятии для промышленников. Но в театре неожиданную коллаборацию видят в положительном свете.

«Театр наравне с промышленностью — один из самых узнаваемых брендов Пермского края. Ключевые вехи истории страны и региона оказывали влияние и на промышленность, и на театр», — отмечают в Пермской опере.