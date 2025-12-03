Крайизбирком разработал новую нарезку округов гордумы Перми

22 депутата гордумы избираются по одномандатным округам, 14 - по партийным спискам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края сообщает о новой нарезке округов на выборах в гордуму Перми в 2026 году. Это связано с тем, что предыдущая схема была разработана почти 10 лет назад и в феврале следующего года ее срок истекает.

«Согласно нормам законодательства, не позднее, чем за 80 дней до этого срока, ТИК Дзержинского района города Перми, на которую возложены полномочия по организации и проведению выборов депутатов гордумы, определила и внесла для утверждения новую схему одномандатных избирательных округов», — говорится в telegram-канале крайизбиркома

Средняя норма представительства на один депутатский мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 35050 человек. Основные изменения затрагивают округа в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми, что создает новые условия для действующих депутатов. Это связано с активным строительством и заселением многоквартирных жилых домов.

