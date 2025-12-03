Логотип РИА URA.RU
Прокуратура проверяет детский центр после возгорания проводки в Перми

В Перми прокуратура начала проверку из-за пожара в детско-юношеском центре
03 декабря 2025 в 12:11
В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности при эксплуатации учреждения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку по факту возгорания в учреждении дополнительного образования детей. Утром 3 декабря 2025 года на территории детско-юношеского центра, расположенного на улице Давыдова, произошло загорание электрической проводки.

«Посетители учреждения были оперативно эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности при эксплуатации учреждения, а также исполнению норм пожарной безопасности», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU публиковало кадры с места ЧП. Площадь и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России. 

