Прокуратура проверяет детский центр после возгорания проводки в Перми
В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности при эксплуатации учреждения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку по факту возгорания в учреждении дополнительного образования детей. Утром 3 декабря 2025 года на территории детско-юношеского центра, расположенного на улице Давыдова, произошло загорание электрической проводки.
«Посетители учреждения были оперативно эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности при эксплуатации учреждения, а также исполнению норм пожарной безопасности», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU публиковало кадры с места ЧП. Площадь и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.
