Прокуратура проверяет детский центр после возгорания проводки в Перми

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку по факту возгорания в учреждении дополнительного образования детей. Утром 3 декабря 2025 года на территории детско-юношеского центра, расположенного на улице Давыдова, произошло загорание электрической проводки.

«Посетители учреждения были оперативно эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности при эксплуатации учреждения, а также исполнению норм пожарной безопасности», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.