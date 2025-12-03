Пермячка пыталась пройти в суд с ножницами и получила штраф
На прямой вопрос судебного пристава о наличии таких вещей женщина ответила отрицательно
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жительницу Добрянки (Пермский край) привлекли к административной ответственности за попытку пройти в здание суда с маникюрными ножницами, спрятанными в сумке. За нарушение установленных правил ей назначен штраф.
«Посетительнице судебного участка Добрянского судебного района заранее разъяснили порядок пропускного режима и предупредили о возможной ответственности за умышленное сокрытие колюще-режущих и других запрещенных к проносу в суд предметов. На прямой вопрос судебного пристава о наличии таких вещей женщина ответила отрицательно. Однако при досмотре ее сумки в одном из отделений были обнаружены маникюрные ножницы», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
В отношении нарушительницы был составлен протокол. Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в совершении правонарушения и назначил ей административный штраф.
Приставы напоминают, что при посещении суда запрещено иметь при себе взрывчатые вещества и предметы, ими снаряженные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Указанные ограничения введены в целях обеспечения безопасности сотрудников и посетителей суда.
