Пермские таможенники и ФСБ поймали продавцов огнестрельного оружия за рубеж. Фото

УФСБ пресекло крупную контрабанду оружия из Перми за рубеж
03 декабря 2025 в 13:05
Были изъяты магазины к автомату и ручному пулемету Калашникова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управлением ФСБ России по Пермскому краю совместно с Пермской таможней пресечен канал контрабандной поставки за рубеж огнестрельного оружия и его комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий у пермяков были изъяты магазины к автомату и ручному пулемету Калашникова. Указанные изделия фигуранты планировали реализовать в одно из иностранных государств», — отметили в пресс-службе. 

На основании материалов, переданных УФСБ, отделом дознания Пермской таможни в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Они квалифицируются по  части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей»).

Возбуждены уголовные дела

Фото: Предоставлено пресс-службой УФСБ России по Пермскому краю

