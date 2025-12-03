Пермские таможенники и ФСБ поймали продавцов огнестрельного оружия за рубеж. Фото
Были изъяты магазины к автомату и ручному пулемету Калашникова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Управлением ФСБ России по Пермскому краю совместно с Пермской таможней пресечен канал контрабандной поставки за рубеж огнестрельного оружия и его комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий у пермяков были изъяты магазины к автомату и ручному пулемету Калашникова. Указанные изделия фигуранты планировали реализовать в одно из иностранных государств», — отметили в пресс-службе.
На основании материалов, переданных УФСБ, отделом дознания Пермской таможни в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Они квалифицируются по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей»).
Возбуждены уголовные дела
Фото: Предоставлено пресс-службой УФСБ России по Пермскому краю
