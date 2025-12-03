Что известно о пропавшей в Перми 17-летней Виктории Голубцовой
К поискам подключены волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми продолжаются поиски бесследно исчезнувшей Виктории Голубцовой. В поисковых мероприятиях задействованы полиция, волонтеры и спасатели. О том, что известно о 17-летней пермячке, которую ищут седьмой день, в материале URA.RU.
Где пропала
Последний раз Вику Голубцову видели 27 ноября. Девушка проживает вместе с мамой в микрорайоне Гайва города Перми. В тот день она вышла из дома на улице Кабельщиков на прогулку, но обратно не вернулась. Вечером того же дня пермячку видели у школы №24, на улице Репина. Тревогу забила мама пропавшей: ранее Виктория никогда не уходила из дома, не предупредив родных.
Поиски пропавшей продолжаются
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
Приметы
В соцсетях поисковые отряды разместили приметы пропавшей: Вика была одета в светлое пальто, штаны и ботинки черного цвета. На голове — черный платок. Рост девушки 155 см, волосы светло-русые, глаза серые.
Где могли видеть пропавшую
Похожую по описаниям пермячку заметил в общественном транспорте горожанин, ехавший в автобусе №18. Своими наблюдениями очевидец поделился в паблике «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девушка была одна. Правда, одета на была не в пальто, а серый пуховик. «Я вышел на остановке „Камкабель“ где-то в 19:46 1 декабря, автобус ушел дальше к ПВИ [Пермский институт войск Росгвардии, ПВИВНГ]. Выходила ли она или уехала дальше, я не заметил», — утверждает очевидец.
Водолазы обследовали дно реки Гайва (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Вещи пропавшей
Сумочку пропавшей обнаружили на днях на берегу реки Гайва. В ней лежали сотовый телефон и ключи от квартиры. А 30 ноября дно речку обследовали спасатели Пермской краевой службы спасения, но не нашли ничего, что указывало бы на исчезновение Вики.
Таинственная записка
Перед уходом Виктория оставила записку. Ее нашли родные пропавшей. Содержание записки не раскрывается, но известно, что девушка тяжело переживала расставание со своим парнем: «последний месяц она была сама не своя». Родные Вики утверждают, что она была домашней, тихой и спокойной и никогда ранее не пропадала из дома.
