Что известно о пропавшей в Перми 17-летней Виктории Голубцовой

В Перми продолжаются поиски бесследно исчезнувшей Виктории Голубцовой. В поисковых мероприятиях задействованы полиция, волонтеры и спасатели. О том, что известно о 17-летней пермячке, которую ищут седьмой день, в материале URA.RU.

Где пропала

Последний раз Вику Голубцову видели 27 ноября. Девушка проживает вместе с мамой в микрорайоне Гайва города Перми. В тот день она вышла из дома на улице Кабельщиков на прогулку, но обратно не вернулась. Вечером того же дня пермячку видели у школы №24, на улице Репина. Тревогу забила мама пропавшей: ранее Виктория никогда не уходила из дома, не предупредив родных.

Приметы

В соцсетях поисковые отряды разместили приметы пропавшей: Вика была одета в светлое пальто, штаны и ботинки черного цвета. На голове — черный платок. Рост девушки 155 см, волосы светло-русые, глаза серые.

Где могли видеть пропавшую

Похожую по описаниям пермячку заметил в общественном транспорте горожанин, ехавший в автобусе №18. Своими наблюдениями очевидец поделился в паблике «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девушка была одна. Правда, одета на была не в пальто, а серый пуховик. «Я вышел на остановке „Камкабель“ где-то в 19:46 1 декабря, автобус ушел дальше к ПВИ [Пермский институт войск Росгвардии, ПВИВНГ]. Выходила ли она или уехала дальше, я не заметил», — утверждает очевидец.

Вещи пропавшей

Сумочку пропавшей обнаружили на днях на берегу реки Гайва. В ней лежали сотовый телефон и ключи от квартиры. А 30 ноября дно речку обследовали спасатели Пермской краевой службы спасения, но не нашли ничего, что указывало бы на исчезновение Вики.

Таинственная записка