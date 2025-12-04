В гордуме Челябинска представили изменения в Устав города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска представили новую возможность участия в местном самоуправлении в виде голосования на сходе горожан. Такие изменения были озвучены в ходе публичных слушаний нового проекта Устава города, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы проводим публичные слушания по проектам Устава города Челябинска и бюджета города Челябинска на 2026 год, где впервые установлена новая форма голосования — сход граждан. Каждый человек в городе сможет участвовать в реализации местного самоуправления и в этой форме», — подчеркнул зампредседателя Челябинской гордумы Кирилл Матвеев.

В новой редакции Устава Челябинска также были разграничены полномочия Главы города и Челябинской городской Думы, касающиеся созыва схода граждан, а также порядок организации и проведения этих мероприятий. Кроме того, в документе предлагается наделить органы местного самоуправления города Челябинска правом принимать решение о привлечении жителей к добровольным общественным работам, имеющим социальное значение, к примеру, дежурствам. К таким работам можно будет привлекать трудоспособных челябинцев старше 18 лет не более, чем на четыре часа и не чаще одного раза в квартал.

