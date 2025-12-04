В Челябинске представили новую форму голосования горожан на сходе жителей. Видео
В гордуме Челябинска представили изменения в Устав города
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителям Челябинска представили новую возможность участия в местном самоуправлении в виде голосования на сходе горожан. Такие изменения были озвучены в ходе публичных слушаний нового проекта Устава города, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы проводим публичные слушания по проектам Устава города Челябинска и бюджета города Челябинска на 2026 год, где впервые установлена новая форма голосования — сход граждан. Каждый человек в городе сможет участвовать в реализации местного самоуправления и в этой форме», — подчеркнул зампредседателя Челябинской гордумы Кирилл Матвеев.
В новой редакции Устава Челябинска также были разграничены полномочия Главы города и Челябинской городской Думы, касающиеся созыва схода граждан, а также порядок организации и проведения этих мероприятий. Кроме того, в документе предлагается наделить органы местного самоуправления города Челябинска правом принимать решение о привлечении жителей к добровольным общественным работам, имеющим социальное значение, к примеру, дежурствам. К таким работам можно будет привлекать трудоспособных челябинцев старше 18 лет не более, чем на четыре часа и не чаще одного раза в квартал.
Председатель Общественной палаты Челябинска Анастасия Лапо добавила, что специалисты в конце ноября провели экспертизу проекта нового Устава города и предоставили свое заключение с предлагаемыми поправками. Как уточнил председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков, Изменения в Уставе позволят привести его в соответствие с 33 федеральным законом. Он подчеркнул, что эти изменения связаны с вхождением органов местного самоуправления в единую систему публичной власти в стране.
