В Юрюзани спортсмены тренируются в коридоре из-за угрозы обрушения крыши зала

В Юрюзани Челябинской области спортсменов выгнали из зала в коридор из-за угрозы обрушения кровли. Крыше требуется дорогостоящий ремонт, рассказал URA.RU тренер Олег Болотнов.

«В местной школе спортзала нет, все дети занимаются в спортзале ДК „ЮРЭС“. Здесь же работают множество секций и кружков, организованы занятия для участников СВО, тренируются пожилые люди, проводятся культурно-массовые мероприятия. С начала учебного года из-за угрозы обрушения крыши зал был закрыт, а все занятия перенесли в коридор», — рассказал тренер.

Болотнов уточнил, что на крыше повреждена стропильная балка и из-за этого потолок может рухнуть в любой момент. Нагрузка на спортивный зал около двухсот человек — из-за отсутствия нормальных условий им приходится заниматься в фойе.

