Челябинск после первого снегопада заполонили креативные снеговики. Фото, видео

В Челябинске после первого снегопада на улицах появились снеговики
04 декабря 2025 в 13:31
Челябинцы слепили снеговика размером с ладонь

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после прошедшего накануне снегопада на улицах города появилось множество снеговиков — от маленьких до огромных. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Только стоило накануне выпасть снегу, как в Челябинске на улицах стали появляться снеговики. У одного вместо рук — ветки, у другого — совсем маленького, размером с ладонь — глаза сделаны из ягод», — рассказал URA.RU читатель. 

Большой снеговик с человеческий рост появился в центре за памятником Ленину. Правда, получился он немного чумазый — весь в листве, ветках, а вместо носа — палка. 

В Челябинске накануне прошел долгожданный снегопад. В чатах люди делились радостью, рассказывая друг другу про снег и фотографируя его. Гораздо меньший энтузиазм снегопад вызывал у дорожников, служб МЧС и Госавтоинспекции. Все они призывали водителей быть предельно внимательными, особенно на загородных дорогах. 

Сегодня снегопад прекратился, но сам снег не растаял. По прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь в Челябинске температура воздуха опустится до -3 градусов, завтра потеплеет максимум до +1 градуса. По области прогнозируется еще более сильное похолодание — до -6 градусов ночью и +2 градусов днем. Небольшой снег ожидается только на севере Челябинской области. Следующая неделя начнется с похолодания до -20 градусов. 

Снеговик, у которого вместо рук палки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

