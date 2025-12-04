Доходы челябинцев в 2026 году будут расти в два раза медленней
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Доходы жителей Челябинской области в 2026 году будут расти в два раза медленней. Как спрогнозировали в региональном правительстве, рост продолжится за счет трудовых и предпринимательских доходов.
«В 2024 году денежные доходы на душу населения составили 48 тысяч рублей (темп роста 120,9% к 2023 году). Среднедушевые денежные доходы составят в 2026 году 61,889 тысячи рублей (110,1% к 2025 году)», — отметило правительство области в прогнозе социально-экономического развития.
Прогноз сформировали по консервативному и базовому сценариям развития. По базовому рост в 2026 году составит 62,91 тысячи рублей. Падение ожидается в обоих случаях, причем рост доходов снизился уже в 2025 году. По данным властей, темп роста доходов составил 17,1%.
Средний доход заметно превышает прожиточный минимум. С 1 января его величина достигла 16,3 тысячи рублей, увеличившись на 14,3%. По прогнозу, в 2026 году показатель вырастет до 17,4 тысячи рублей, что составляет 6,8%.
