Челябинский облсуд утвердил домашний арест лидеру ОПГ «Махонинские»*
Александр Махонин останется под домашним арестом до 24 декабря
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Челябинский облсуд 4 ноября утвердил меру пресечения в виде домашнего ареста организатору ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) Александру Махонину по делу о вымогательстве. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Челябинский облсуд оставил решение первой инстанции без изменений. Махонин останется под домашним арестом до 24 декабря. Не исключено, что данная мера будет продлеваться. А в случае нарушений наложенных на Махонина ограничений — будет пересмотрена», — пояснил источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточняют информацию. Ответ будет опубликован после получения.
Проблемы у Махонина начались в конце октября, когда его имущество на сумму около 2,5 млрд рублей потребовали обратить в доход государства. Спустя чуть больше месяц Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Группировка была признана экстремистской, а ее лидер задержан на пороге суда.
Изначально сообщалось, что Махонина обвиняют по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В окончательной редакции Махонину были предъявлены обвинения в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.
* Объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!