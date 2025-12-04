Челябинский облсуд утвердил домашний арест лидеру ОПГ «Махонинские»*

Александр Махонин останется под домашним арестом до 24 декабря Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Челябинский облсуд 4 ноября утвердил меру пресечения в виде домашнего ареста организатору ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) Александру Махонину по делу о вымогательстве. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Челябинский облсуд оставил решение первой инстанции без изменений. Махонин останется под домашним арестом до 24 декабря. Не исключено, что данная мера будет продлеваться. А в случае нарушений наложенных на Махонина ограничений — будет пересмотрена», — пояснил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточняют информацию. Ответ будет опубликован после получения.

Проблемы у Махонина начались в конце октября, когда его имущество на сумму около 2,5 млрд рублей потребовали обратить в доход государства. Спустя чуть больше месяц Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Группировка была признана экстремистской, а ее лидер задержан на пороге суда.

Изначально сообщалось, что Махонина обвиняют по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В окончательной редакции Махонину были предъявлены обвинения в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.