В бюджете Челябинска на 2026 год вырастут расходы на социальные направления. Видео

04 декабря 2025 в 14:05
Бюджет Челябинска сохранит социальную направленность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджет Челябинска на 2026 год сохранит свою социальную направленность, более того, расходы на это направление будут увеличены. Об этом сообщили в ходе публичных слушаний нового проекта Устава города, передает корреспондент URA.RU.

«Бюджет сохранит свою социальную направленность, при этом доля расходов по этому направлению вырастет до 78%. Это очень высокий показатель в сопоставлении с другими городскими округами», — уточнила председатель Общественной палаты Челябинска Анастасия Лапо.

Представляя проект бюджета, председатель Комитета финансов Виктория Шин сказала, что в 2025 году на социальную сферу было запланировано 47 млрд 316 миллионов рублей, что составляло 77,8% всего бюджета Челябинска. На 2026 год запланировано направить на эти цели 53 млрд 531 миллион рублей, что достигает 78% от общих расходов города. Спикер отметила, что расходы будут направлены в том числе на поддержку молодых семей и семьи участников спецоперации. В Челябинске сохранят объемы расходов на строительство и ремонт дорог, вырастут объемы финансирования для расселения аварийного жилья. По ее словам, в следующем году проект бюджета будет закрыт с небольшим дефицитом, однако в 2028 году запланирован бездефицитный бюджет.

Председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков подтвердил, что на сегодняшний день запланированы параметры бюджета Челябинска на 2026 год. Доходы составят 67,8 миллиардов рублей, расходы — 68,4 миллиарда рублей.

