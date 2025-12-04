Бюджет Челябинска на 2026 год сохранит свою социальную направленность, более того, расходы на это направление будут увеличены. Об этом сообщили в ходе публичных слушаний нового проекта Устава города, передает корреспондент URA.RU.

Представляя проект бюджета, председатель Комитета финансов Виктория Шин сказала, что в 2025 году на социальную сферу было запланировано 47 млрд 316 миллионов рублей, что составляло 77,8% всего бюджета Челябинска. На 2026 год запланировано направить на эти цели 53 млрд 531 миллион рублей, что достигает 78% от общих расходов города. Спикер отметила, что расходы будут направлены в том числе на поддержку молодых семей и семьи участников спецоперации. В Челябинске сохранят объемы расходов на строительство и ремонт дорог, вырастут объемы финансирования для расселения аварийного жилья. По ее словам, в следующем году проект бюджета будет закрыт с небольшим дефицитом, однако в 2028 году запланирован бездефицитный бюджет.