Боевики ВСУ оказались в критической ситуации после потери Красноармейска: главное об СВО к 3 декабря
ВСУ практически оказались в окружении в Гуляйполе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Солдаты ВСУ забили тревогу из-за критической ситуации в Димитрове (украинское название — Мирноград), которая сложилась после потери Красноармейска (Покровска). Тяжелая обстановка сохраняется и в Гуляйполе Запорожской области, где украинские бойцы практически попали в окружение.
Одновременно с этим в украинских войсках нарастает моральный кризис — солдаты массово отказываются выполнять приказы командования. Из-за безысходности ВСУ также начали атаковать гражданские объекты в Херсонской области. Главное о спецоперации к 3 декабря — в материале URA.RU.
ВСУ забили тревогу из-за тяжелой ситуации в Димитрове
Украинские военные, которые сейчас находятся в городе Димитров (украинское название — Мирноград) забили тревогу из-за тяжелой ситуации на фронте после того, как российские войска недавно заняли Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает газета Bild.
«Честно говоря, ситуация критическая», — заявил украинский солдат изданию. Он отметил, что российские силы почти полностью перекрыли наземные пути снабжения. Сейчас доставка всего необходимого ведется в основном с помощью беспилотников и наземных роботизированных систем. По его словам, большие проблемы возникают даже с подвозом продуктов питания.
ВС РФ освободили Червоное в Запорожской области
За последние сутки российские военные освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, контроль над селом установили подразделения группировки «Восток». Им удалось освободить территорию площадью более 12 квадратных километров. В ходе боев за населенный пункт ВСУ потеряли более одной роты военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Украинские войска почти потеряли шанс выйти из окружения в Гуляйполе
Украинская группировка в Гуляйполе в Запорожской области практически потеряла возможность выйти из города после освобождения села Червоное. Как заявил депутат регионального заксобрания Сергей Юрченко, теперь группировка находится не в полукольце, а практически в окружении, контролируемом российскими войсками. По его словам, все логистические пути к городу перекрыты, а шансов вырваться у подразделений ВСУ почти не осталось. Юрченко призвал украинских военных сложить оружие и сдаться.
ВСУ начали атаковать мирное население от безысходности
ВСУ не могут нанести серьезный урон российским войскам и от безысходности атакуют мирное население Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска наносят удары по объектам жизнеобеспечения и даже гражданским автомобилям. Он заявил, что целью их действий является создание атмосферы безысходности среди жителей. Сальдо также отметил, что российские расчеты ПВО делают все возможное для защиты гражданских.
Взятый в плен наемник рассказал, что ВСУ размещают иностранных военных в школах
Иностранных наемников на Украине размещают в действующих школах. Об этом на допросе рассказал взятый в плен гражданин Вьетнама, служивший в чешском подразделении. По его словам, здание одной из школ использовалось одновременно в учебных и военных целях: в одной его части проводились занятия, тогда как в другой располагались военнослужащие.
Украинские военные массово отказываются выполнять приказы
Украинские военные в Харьковской области массово отказываются выполнять приказы из-за психологической усталости от боевых действий. По словам замглавы местной администрации Евгения Лисняка, это вызвано психоэмоциональной истощенностью военнослужащих из-за длительных боев. Также растет число случаев самовольного оставления частей и агрессивных настроений, вплоть до угроз применения оружия. В ответ украинское командование ужесточило меры по пресечению нарушений уставных правил.
ЕК собирается дать Киеву миллиардный кредит за счет российских активов
Еврокомиссия предложила выдать Украине репарационный кредит на 165 млрд евро. По данным Politico, источником финансирования станет денежная стоимость замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии. Эта инициатива обсуждается в Брюсселе как новый механизм долгосрочной поддержки Киева.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.