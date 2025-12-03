Боевики ВСУ оказались в критической ситуации после потери Красноармейска: главное об СВО к 3 декабря

ВСУ практически оказались в окружении в Гуляйполе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солдаты ВСУ забили тревогу из-за критической ситуации в Димитрове (украинское название — Мирноград), которая сложилась после потери Красноармейска (Покровска). Тяжелая обстановка сохраняется и в Гуляйполе Запорожской области, где украинские бойцы практически попали в окружение.

Одновременно с этим в украинских войсках нарастает моральный кризис — солдаты массово отказываются выполнять приказы командования. Из-за безысходности ВСУ также начали атаковать гражданские объекты в Херсонской области. Главное о спецоперации к 3 декабря — в материале URA.RU.

ВСУ забили тревогу из-за тяжелой ситуации в Димитрове

Украинские военные, которые сейчас находятся в городе Димитров (украинское название — Мирноград) забили тревогу из-за тяжелой ситуации на фронте после того, как российские войска недавно заняли Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает газета Bild.

«Честно говоря, ситуация критическая», — заявил украинский солдат изданию. Он отметил, что российские силы почти полностью перекрыли наземные пути снабжения. Сейчас доставка всего необходимого ведется в основном с помощью беспилотников и наземных роботизированных систем. По его словам, большие проблемы возникают даже с подвозом продуктов питания.

ВС РФ освободили Червоное в Запорожской области

За последние сутки российские военные освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, контроль над селом установили подразделения группировки «Восток». Им удалось освободить территорию площадью более 12 квадратных километров. В ходе боев за населенный пункт ВСУ потеряли более одной роты военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Украинские войска почти потеряли шанс выйти из окружения в Гуляйполе

Украинская группировка в Гуляйполе в Запорожской области практически потеряла возможность выйти из города после освобождения села Червоное. Как заявил депутат регионального заксобрания Сергей Юрченко, теперь группировка находится не в полукольце, а практически в окружении, контролируемом российскими войсками. По его словам, все логистические пути к городу перекрыты, а шансов вырваться у подразделений ВСУ почти не осталось. Юрченко призвал украинских военных сложить оружие и сдаться.

ВСУ начали атаковать мирное население от безысходности

ВСУ не могут нанести серьезный урон российским войскам и от безысходности атакуют мирное население Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска наносят удары по объектам жизнеобеспечения и даже гражданским автомобилям. Он заявил, что целью их действий является создание атмосферы безысходности среди жителей. Сальдо также отметил, что российские расчеты ПВО делают все возможное для защиты гражданских.

Взятый в плен наемник рассказал, что ВСУ размещают иностранных военных в школах

Иностранных наемников на Украине размещают в действующих школах. Об этом на допросе рассказал взятый в плен гражданин Вьетнама, служивший в чешском подразделении. По его словам, здание одной из школ использовалось одновременно в учебных и военных целях: в одной его части проводились занятия, тогда как в другой располагались военнослужащие.

Украинские военные массово отказываются выполнять приказы

Украинские военные в Харьковской области массово отказываются выполнять приказы из-за психологической усталости от боевых действий. По словам замглавы местной администрации Евгения Лисняка, это вызвано психоэмоциональной истощенностью военнослужащих из-за длительных боев. Также растет число случаев самовольного оставления частей и агрессивных настроений, вплоть до угроз применения оружия. В ответ украинское командование ужесточило меры по пресечению нарушений уставных правил.

ЕК собирается дать Киеву миллиардный кредит за счет российских активов