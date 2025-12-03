БПЛА атаковали Брянскую и Белгородскую области
03 декабря 2025 в 22:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 09:00 до 20:00 по мск силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа: по два БПЛА были сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом заявили в Минобороны.
