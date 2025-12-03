Военэксперт раскрыл, как Россия способна отрезать Украину от моря

Военный эксперт рассказал, как можно отрезать Украину от моря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия способна фактически отрезать Украину от моря, если примет решение полностью заблокировать работу ее черноморских портов с помощью подлодок и ракетных ударов. Такой вариант развития событий допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Во-первых, российские войска способны нанести массированные удары по украинским черноморским портам и причальным сооружениям. Во-вторых, можно привлечь подводные лодки. ... Подводные лодки могут заминировать морские подходы к украинским портам и полностью прекратить судоходство, если потребуется», — пояснил Дандыкин, комментируя участившиеся атаки Киева на российские гражданские суда в акватории Черного моря. Об этом в беседе с «Ридусом».

Киев в последние месяцы наращивает удары морскими дронами по российским судам: накануне был атакован танкер Midvolga 2, перевозивший растительное масло, в 80 милях от побережья Турции. В Черном море пострадали танкеры Virat и Kairos, зафиксировано повреждение судна MERSIN у берегов Африки. Что известно о ситуации в Черном море — в материале URA.RU.

