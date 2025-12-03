Василий Осьмаков напомнил, что соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве было подписано в прошлом году Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков провел во Вьентьяне переговоры с вице-премьером Лаосской Народно-Демократической Республики, генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, замминистра подтвердил настрой Москвы на дальнейшее укрепление контактов с Лаосом по линии оборонных структур. «Высоко ценим ваше личное отношение к России, российско-лаосскому взаимодействию и нашему сотрудничеству в военной сфере», — сказал Осьмаков. В ответ лаосский вице-премьер указал на значимость встречи для двусторонних отношений и планирования дальнейших совместных шагов.

Осьмаков положительно оценил динамику двусторонних связей после подписания соглашения 2024 года и отметил расширение контактной повестки между оборонными ведомствами двух стран. Тяннялат, со своей стороны, подчеркнул, что руководство страны и Народно-революционная партия рассматривают визит российской делегации во Вьентьян как вклад в развитие сотрудничества между Россией и Лаосом. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать диалог на высоком уровне и продолжать работу в рамках действующих двусторонних договоренностей.

