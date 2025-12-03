Путин дал интервью индийскому телеканалу
03 декабря 2025 в 22:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российский президент Владимир Путин в настоящее время дает интервью индийскому телеканалу India Today. Об этом в прямом эфире заявила одна из ведущих канала.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал