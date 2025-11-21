В Италии надеются на прекращение поставок оружия Украине
За прекращение военных поставок Украине после принятия мирного плана, выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что надеется на прекращение военных поставок Украине после разработки мирного плана по урегулированию конфликта. При этом правительство Италии уже подписало новый, 12-й пакет военной помощи Киеву.
«Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится», — сказал Сальвини в эфире Radio24. Сальвини также подчеркнул, что решение по мирному плану должен принимать Киев, а не Брюссель. В это же время западные СМИ сообщают о тайных консультациях США и России по урегулированию, где обсуждается признание Крыма и Донбасса российскими территориями, а также сокращение помощи Украине.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, может прекратить поставки оружия Украине из-за коррупционного скандала. Лидер партии Маттео Сальвини отмечал, что нужно посмотреть, как ситуация с коррупцией будет развиваться. При этом вопрос о продлении военной помощи Украине до конца 2026 года должен решиться в декабре — январе.
