«Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится», — сказал Сальвини в эфире Radio24. Сальвини также подчеркнул, что решение по мирному плану должен принимать Киев, а не Брюссель. В это же время западные СМИ сообщают о тайных консультациях США и России по урегулированию, где обсуждается признание Крыма и Донбасса российскими территориями, а также сокращение помощи Украине.