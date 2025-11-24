Кандидат медицинских наук разъяснил новый закон о выпускниках медвузов

Левчин заявил, что специальности, по которым выпускники медвузов должны будут пройти наставничество, определит Минздрав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый законопроект об обязательном прохождении наставничества выпускниками медицинских вузов призван решить проблему дефицита кадров в больницах. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, глава Луганского государственного медуниверситета (ЛГМУ) имени Св. Луки Артем Левчин.

«Законопроект направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения и совершенствование механизмов целевого обучения по программам медицинского и фармацевтического образования, повышение эффективности и качества подготовки медицинских работников», — заявил Артем Левчин. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Он также отметил, что с 1 марта 2026 года все выпускники медвузов и колледжей должны будут несколько лет работать с наставником. Это поможет им набраться опыта в реальной работе, научиться общаться с пациентами и коллегами и правильно действовать в сложных ситуациях. Наставником может стать опытный специалист, который будет делать это добровольно и за дополнительную оплату.

Левчин уточнил, что для фармацевтов наставничество не будет обязательным. Срок для всех остальных определит Минздрав, но он не сможет превышать трех лет. Отдельно, ученый акцентировал внимание на том, что это не распределение, как думают многие. Выпускник сам сможет выбрать, в какой больнице или клинике — государственной или частной — он будет проходить эту практику.

Он также подчеркнул, что это будет полноценная работа по трудовому договору с зарплатой. Отказаться от наставничества можно без каких-либо финансовых штрафов. При этом молодой врач сможет параллельно работать и в другом месте, например, в частной клинике. Что касается целевиков, то повышенные штрафы за нарушение договора будут действовать только для тех, кто поступит после 1 марта 2026 года. Выпускники ординатуры будут проходить наставничество после ее окончания, если их целевой договор не предусматривает иного.