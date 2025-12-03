Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Водителям рассказали о состоянии дорог в Челябинской области, где идет снегопад. Видео

03 декабря 2025 в 19:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение на челябинских дорогах пока рабочее

Движение на челябинских дорогах пока рабочее

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, на дорогах в направлении Троицка и объездной Челябинска движение рабочее, но водителям стоит быть внимательными. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Сегодня в регионе наблюдается сильный снегопад, который в ночь усилится. 

«На 1738 километре трассы М-5 „Урал“ (около Уреньги) осадков сейчас нет, дорожное полотно обработано, движение рабочее. Водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области. 

Около Аши движение также рабочее в оба направления, но там идет дождь и наблюдается туман, который ограничивает видимость. На 88 километре трассы «Челябинск-Троицк- граница с республикой Казахстан» около Южноуральска дорога сырая и идет снег. На автодороге «Западный объезд города Челябинска» дорожное покрытие мокрое, но не скользкое, сообщили в ведомстве. 

Продолжение после рекламы

В Челябинской области сегодня пошел долгожданный снег. В ночь на 4 декабря прогнозируются метели. Завтра на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в горных районах местами метели. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал