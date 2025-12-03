Движение на челябинских дорогах пока рабочее Фото: Размик Закарян © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, на дорогах в направлении Троицка и объездной Челябинска движение рабочее, но водителям стоит быть внимательными. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Сегодня в регионе наблюдается сильный снегопад, который в ночь усилится.

«На 1738 километре трассы М-5 „Урал“ (около Уреньги) осадков сейчас нет, дорожное полотно обработано, движение рабочее. Водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области.

Около Аши движение также рабочее в оба направления, но там идет дождь и наблюдается туман, который ограничивает видимость. На 88 километре трассы «Челябинск-Троицк- граница с республикой Казахстан» около Южноуральска дорога сырая и идет снег. На автодороге «Западный объезд города Челябинска» дорожное покрытие мокрое, но не скользкое, сообщили в ведомстве.

Продолжение после рекламы