Челябинский миллиардер Рыбаков и его дочь снялись в шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

Челябинский миллиардер Рыбаков и его дочь снялись в шоу «Сокровища императора»
03 декабря 2025 в 18:39
Шоу с участием Рыбакова появится на экранах в 2026 году

Шоу с участием Рыбакова появится на экранах в 2026 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков и его дочь Полина стали участниками нового сезона реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Семья поборется за главный приз в десять миллионов рублей, проходя испытания в китайском мегаполисе Чунцин, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«В третьем сезоне квест по многомиллионному и многоуровнему мегаполису совершат певица и блогер Инстасамка и ее муж MONEYKEN, предприниматель Игорь Рыбаков и его дочь Полина, подруги Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, одни из самых титулованных гимнасток планеты Дина и Арина Аверины, музыканты Артем Качер и Миша Марвин, актер Илья Глинников и певица Дарья Янина, а также актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман», — уточнили в пресс-службе ТНТ.

Съемки шоу уже завершились. Участники провели месяц в Чунцине, выполняя сложные задания на необычных локациях. Продюсер проекта Лика Бланк отметила, что этот сезон стал самым насыщенным и сложным, с новыми миссиями и высоким накалом эмоций. По ее словам, он получился самым лучшим за всю историю проекта. Бланк уверена, что зрителей ждут неожиданные повороты, динамичное развитие и решения, которые удивят даже самых искушенных поклонников.

Ведущими останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян. Состав участников будет частично меняться каждую неделю. Премьера шоу запланирована на 2026 год.

Рыбаков будет проходить испытания в паре со своей дочерью Полиной

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

