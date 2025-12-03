Прокурор добился реального срока для челябинца, который поджег жену в новогоднюю ночь

Челябинец проведет четыре года в колонии за поджог жены Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Челябинский областной суд отправил в колонию мужчину, который поджег жену в новогоднюю ночь на фоне конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Советский суд ранее назначил челябинцу четыре года условно.

«С учетом доводов прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы отбывать реально в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Конфликт между осужденным и его женой произошел в новогоднюю ночь в 2024 году. Из-за ссоры и находясь в состоянии опьянения, мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда на потерпевшей мгновенно воспламенилась, термическими ожогами у женщины было поражено 36% тела.

