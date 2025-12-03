Прокурор добился реального срока для челябинца, который поджег жену в новогоднюю ночь
Челябинец проведет четыре года в колонии за поджог жены
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Челябинский областной суд отправил в колонию мужчину, который поджег жену в новогоднюю ночь на фоне конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Советский суд ранее назначил челябинцу четыре года условно.
«С учетом доводов прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы отбывать реально в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Конфликт между осужденным и его женой произошел в новогоднюю ночь в 2024 году. Из-за ссоры и находясь в состоянии опьянения, мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда на потерпевшей мгновенно воспламенилась, термическими ожогами у женщины было поражено 36% тела.
43-летний мужчина был признан виновным по пунктам «б, з» части второй статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). На вынесение наказания повлияли сразу несколько смягчающих обстоятельств — малолетний ребенок на иждивении, а также оказание помощи потерпевшей, вызов скорой и принесение извинений. Сама женщина также просила суд не наказывать мужа строго. Сторона обвинения с таким приговором не согласилась.
