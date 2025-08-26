В Челябинске на популярный маршрут выйдут новые автобусы

В Челябинске на маршрут №17 выйдут новые автобусы
Новые автобусы выйдут на маршрут с декабря
В Челябинске с 1 декабря на популярный маршрут №17 «Профессора Благих — Весенняя» выпустят новые автобусы. Об этом сообщила пресс-служба «ЧелТрансХолдинг».

«С 1 декабря на 17 маршрут „Профессора Благих — Весенняя“ выйдут новые автобусы. На маршрут выйдут 22 новые машины среднего класса, преимущественно марки „Волгабас“, и два резервных автобуса», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. 

Машины будут оборудованы валидаторами, счетчиками пассажиров, быстрыми USB-зарядками и кондиционерами. Сейчас на маршруте №17 работают автобусы малого класса.

В автобусе №24, курсирующем по маршруту ЖК Ньютон — ЧМК, будет введено адресное открытие дверей, сообщила ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Чтобы зайти в автобус или выйти из него, пассажирам нужно будет нажать кнопку на двери. 

