Синоптик рассказал, какой будет зима в Тюмени

Зима в Тюмени будет теплой и бесснежной. Такой прогноз дал синоптик Илья Винштейн. По его оценке, средняя температура в регионе будет заметно выше климатической нормы, а снег к концу зимы ляжет не таким устойчивым слоем, как в прежние годы.

«Средняя температура сезона прогнозируется на 2–3 °C выше климатической нормы, а количество осадков — около 63 мм, то есть в пределах обычных значений. Однако к концу зимы высота снежного покрова, вероятнее всего, окажется ниже нормы», — сообщил Илья Винштейн.

Синоптик связал прогноз с аномально теплым ноябрем. По его словам, из ‑за плюсовой температуры и дождей часть раннего снега уже растаяла и не смогла сформировать устойчивый покров. В таких условиях вероятность по ‑настоящему снежной зимы в Тюмени остается минимальной, даже при нормальном количестве осадков: большая их часть выпадет в виде мокрого снега или дождя и не задержится на поверхности.

Самым теплым месяцем сезона, по расчетам Винштейна, станет декабрь. Температура в первый зимний месяц будет выше средней многолетней нормы на 3–4 градуса. В январе положительная аномалия ослабеет до 1–2 градусов, а в феврале температурный фон приблизится к обычным значениям для этого периода. При этом синоптик не исключил кратковременных понижений температуры до отрицательных значений, но подчеркнул, что затяжных и сильных морозов его прогноз не предполагает.