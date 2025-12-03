Вокруг Тюмени построят кольцевой водовод к 2027 году
В Тюмени завершат строительство водовода к 2027 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Строительство кольцевого водовода вокруг Тюмени завершится в 2027 году. Он берет начало от кольца улицы Монтажников и протянется до Велижанского тракта. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.
«Из 30 км построено 18. Сегодня ход строительства проинспектировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.Объект сам по себе технологически сложный, потому что раз пересекается федеральная и железная дороги, будет дюкерный переход через реку Тура», — сказано в публикации инфоцентра.
Строительство ведёт компания «Росводоканал Тюмень» в рамках концессионного соглашения с правительством региона. Водовод нужен для Тюменской агломерации и насчитывает свыше 56 километров, цитирует инфоцентр Семена Тегенцева.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!