Вокруг Тюмени построят кольцевой водовод к 2027 году

В Тюмени завершат строительство водовода к 2027 году

Строительство кольцевого водовода вокруг Тюмени завершится в 2027 году. Он берет начало от кольца улицы Монтажников и протянется до Велижанского тракта. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

«Из 30 км построено 18. Сегодня ход строительства проинспектировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.Объект сам по себе технологически сложный, потому что раз пересекается федеральная и железная дороги, будет дюкерный переход через реку Тура», — сказано в публикации инфоцентра.