Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Вокруг Тюмени построят кольцевой водовод к 2027 году

03 декабря 2025 в 19:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени завершат строительство водовода к 2027 году

В Тюмени завершат строительство водовода к 2027 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительство кольцевого водовода вокруг Тюмени завершится в 2027 году. Он берет начало от кольца улицы Монтажников и протянется до Велижанского тракта. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. 

«Из 30 км построено 18. Сегодня ход строительства проинспектировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.Объект сам по себе технологически сложный, потому что раз пересекается федеральная и железная дороги, будет дюкерный переход через реку Тура», — сказано в публикации инфоцентра. 

Строительство ведёт компания «Росводоканал Тюмень» в рамках концессионного соглашения с правительством региона. Водовод нужен для Тюменской агломерации и насчитывает свыше 56 километров, цитирует инфоцентр Семена Тегенцева. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал