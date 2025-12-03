С 5 по 7 декабря в Тюмени пройдет новогодняя ярмарка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в выходные дни с 6 по 7 декабря пройдет несколько крупных культурных мероприятий. Тюменцев ждут уникальные экскурсии, новые театральные постановки и музыка любимых исполнителей. Полная афиша мероприятий, — в подборке URA.RU.

6 декабря, суббота

Igolka market — ярмарка дизайнеров, ремесленников и локальных брендов, которая пройдет в Тюмени с 5 по 7 декабря. В этот раз заявлено более 50 участников: одежда от локальных брендов, авторские украшения, косметика, экологичные товары, сувениры и новогодняя атрибутика. На месте будут работать фуд-корнеры, зона с напитками, атмосферное оформление. Мероприятие подготовлено для тех, кто хочет подготовиться к Новому году заранее и приобрести праздничную атрибутику заранее. Вход свободный.

Легкий и зрелищный спектакль о легендарном авантюристе Джакомо Казанове пройдет в Тюменской филармонии. Главные роли в нем сыграют Сергей Безруков, Екатерина Климова и Зоя Бербер. Постановка «Казанова. Ars Vivendi» не документальная — театральная и яркая, с комедийными вставками, костюмами XVIII века и быстрым темпом.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи состоится выставка работ художницы Алены Смольниковой, созданных во время летнего пленэра в Тюмени, Тобольске, на Шри-Ланке и в Турции. На открытии выставки автор проведёт экскурсию, расскажет о творческом процессе и поделится, почему корабли и старые дома так важны для её творчества. Вход на мероприятие — свободный.

Татр кукол представит 6 декабря постановку знаменитой сказки «Золушка». Режиссер Наталья Явныч и актеру труппы расскажут зрителям свою версию известной истории о трудолюбивой девушке. Необычные декорации, яркое музыкальное сопровождение и игра свет — все это будет ждать юных зрителей в выходные.

7 декабря, воскресенье

В тюменской филармонии пройдет концерт «Музыка нового света». Неоклассика при свечах. Композиции в стиле Макса Рихтера, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера — исполняются при приглушенном свете и свечах. Формат создает почти медитативную атмосферу.

Дворец творчества «Нефтяник» представит захватывающий проект «Битва оркестров». В состязании на звание «лучшего» примут участие два профессиональных коллектива: Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Л. Ф. Беззубова и Тюменский духовой оркестр. В программе будут исполнены как классические композиции, так и известные рок-хиты групп «Ума Турман» и «Звери», а также песни исполнителей народной музыки Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой.

Экскурсия «Машина времени, или назад в СССР» пройдет в «Доме пионеров», на Ялуторовском тракте. Гостям проведут экскурсию по дому, научат играть на барабане и завязывать пионерский галстук. Напоследок — гостей угостят пирожком и компотом — как из советской столовой.