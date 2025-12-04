Какие дороги и парки обустроят в Тюмени в 2026 году

Также начнется разработка документации по двум выездам из Ново-Патрушево на объездную Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени заключили контракты на строительство дорог в Велижанском районе и подъезда к Червишевскому кладбищу-2. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Работы проведут в 2026 году. Также запланировано благоустройство площади Борцов Революции.

«На сегодняшний день заключены муниципальные контракты на строительство автомобильных дорог до конца 2026 года по следующим объектам: „Строительство кладбищ города Тюмени“ первый этап строительства (подъездная автомобильная дорога); строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский (Угорская на участке от Ишимской до Хантыйской, улица Снежная от Надымской до Ненецкой, Буровиков от Надымской до Хвойной (водоотведение), Салымская от Снежной до Ненецкой)», — рассказали в мэрии. Согласно документу администрации, в 2026-ом на ремонт и строительство объектов потратят 1,7 миллиарда рублей.