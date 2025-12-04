В Тюмени строят 30-километровый магистральный водопровод

Строительство 18 километров магистрального водопровода уже завершено Фото: Илья Московец © URA.RU

Вокруг Тюмени ведется строительство магистрального водопровода диаметром 1000 мм и протяженностью 30 км. Об этом сообщил telegram-канал мэрии города.

«Первый дюкерный переход планируем проложить до конца этого года. Дюкеры мы всегда строим в две нитки, такой подход повышает надежность коммуникаций. На каждом берегу будет смонтирована камера, чтобы в случае необходимости перераспределить водные потоки. Водопровод прокладываем методом горизонтально-направленного бурения. Наши работы не заметны жителям и не доставляют им неудобств», — сообщила администрация города со ссылкой на слова директора по капитальному строительству компании «Росводоканал Тюмень» Александра Волкова.

В компании уточнили, что магистральный водопровод пройдет по периметру Тюмени и по проекту несколько раз пересечет федеральную трассу, железнодорожные пути и реку Туру. Для прокладки коммуникаций через подводные и подземные участки используется технология горизонтально-направленного бурения, которая позволяет размещать трубы на расчетной глубине без вскрытия дорожного полотна и русла водоема. Строительно-монтажные работы ведутся одновременно на разных участках, чтобы проложить оставшихся 12 километров магистрали в установленные сроки.

