На трассах в Тюменской области снизилось количество ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области на треть снизилась смертность в ДТП на федеральных автодорогах. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 261 ДТП, в них погибли 47 человек, 412 человек ранены. За тот же период прошедшего года погибших было 69» — сказал врио начальника управления Госавтоинспекции Артем Сотников.