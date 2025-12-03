В Тюменской области на треть снизилась смертность в ДТП
На трассах в Тюменской области снизилось количество ДТП
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменской области на треть снизилась смертность в ДТП на федеральных автодорогах. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
«В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 261 ДТП, в них погибли 47 человек, 412 человек ранены. За тот же период прошедшего года погибших было 69» — сказал врио начальника управления Госавтоинспекции Артем Сотников.
Ранее URA.RU сообщало, как В Тобольске (Тюменская область) на Комсомольском проспекте 20 ноября водитель на белом кроссовере сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе. Водитель скрылся, не сообщив о происшествии в ГИБДД.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!