Ключевые зимние турниры пройдут в Тюмени и Ханты-Мансийске

В Тюмени 4 декабря стартует один из ключевых этапов Кубка России по лыжным гонкам, а в Ханты‑Мансийске продолжаются биатлонные соревнования — там проходит Кубок Содружества с участием российских и белорусских спортсменов. На старт выйдут почти все сильнейшие спортсмены страны — для многих это шанс доказать свою форму и побороться за возможность выступить на международных соревнованиях, сообщает издание «Известия».

«В четверг, 4 декабря, российские лыжники и биатлонисты продолжат внутренний сезон. Первые соберутся в Тюмени на, возможно, последний в сезоне значимый этап Кубка России. Вторые остаются в Ханты-Мансийске, где сражаются с белорусами за Кубок Содружества», — сообщается на сайте.

В Тюмени пройдут зрелищные масс‑старты и спринты у мужчин и женщин. При этом будущее спортсменов пока неопределенно: списки на получение нейтрального статуса для участия в Кубке мира уже поданы, но решения еще нет.

