Тюменский горячий источник начали рекламировать в Дубае

04 декабря 2025 в 07:14
Гостей из арабских стран привлекают приключения, природа, снег и SPA‑опыт

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменский комплекс с горячим источником «Марциаль» запустил рекламную кампанию в Дубае, разместив там 22 постера. Об этом сообщило издание «Деловой квартал» со ссылкой на агентство туризма и продвижения Тюменской области. Инициатива реализована в рамках маркетингового исследования.

«У жителей ОАЭ особый интерес вызывает сибирская зима: белоснежные пейзажи, природные термальные источники, а также возможности для активного отдыха — от катания на снегоходах до путешествий на собачьих упряжках. Такой формат впечатлений востребован», — сказано на сайте «Делового квартала».

Предварительное анкетирование туристов из Китая, ОАЭ и Индии показало: путешественники ценят комфорт и безопасность, а молодежь особенно ждет ярких впечатлений. При этом гости из арабских стран стремятся к приключениям, аутентичности и полноценному SPA‑опыту.

На сегодняшний день основную долю иностранных туристов в Тюменской области составляют гости из Китая (6 % от общего числа зарубежных посетителей). Однако заметно растет поток путешественников из Индии и ОАЭ.

