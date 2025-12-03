В Тюменской области запустили движение по ледовой переправе для автомобилей

В Тюменской области 3 декабря открыли движение для автомобилей массой до трех тонн по ледовой переправе через реку Иртыш в Увате. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Открытие стало возможным после тщательного обследования объекта специальной комиссией.