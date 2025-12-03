В Тюменской области запустили движение по ледовой переправе для автомобилей
Движение разрешено для автомобилей массой до трех тонн
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Тюменской области 3 декабря открыли движение для автомобилей массой до трех тонн по ледовой переправе через реку Иртыш в Увате. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Открытие стало возможным после тщательного обследования объекта специальной комиссией.
«Намораживание льда проводилось несколько дней. Накануне комиссия зафиксировала толщину льда на переправе, достаточную для установки знака по ограничению нагрузки три тонны», — цитируют слова начальника Тобольского подотдела управления автомобильных дорог Владимира Федорчука в telegram-канале ГУСа.
По мере дальнейшего укрепления ледового покрова дорожные службы планируют постепенно увеличивать допустимую массу транспортных средств. Текущая толщина льда составляет в среднем 40 сантиметров.
