В Тюмени водители из-за погоды начали менять зимнюю резину на летнюю

На фоне аномально теплой погоды некоторые автомобилисты Тюмени решили вернуть на свои машины летние шины. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов. Несмотря на начало декабря, в Тюменскую область до сих пор не пришли морозы и практически нет снега.

«На этой неделе в нашу шиномонтажную мастерскую обратились шесть автовладельцев, которые решили заменить зимнюю резину на летнюю. Говорят, что не хотят портить хорошие шипованные покрышки ежедневными поездками по чистому асфальту», — рассказал собеседник агентства.

Тюменский автоэксперт Дмитрий Демин считает, что замена зимних шин на летние в декабре может привести к негативным последствиям. «Во-первых, в утреннее время на дорогах Тюмени стабильно наблюдается гололед, передвигаться по нему на летних шинах крайне опасно. Во-вторых, начиная с 1 декабря за поездки на такой резине могут и оштрафовать. Сотрудники ДПС имеют право привлечь водителя к административной ответственности ст. 12.5. КоАП РФ — управление транспортным средством (ТС) при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена», — рассказал Дмитрий Демин URA.RU.

По данным сервиса Gismeteo, первые морозы ожидаются на территории Тюменской области в период с 7 по 9 декабря. В эти дни температура воздуха в регионе местами опустится до -22 градусов.