В Тюменской области «черный лесоруб» пойдет под суд за уничтожение берез

Жителя Сладковского района (Тюменская область) обвинили в незаконной рубке берез на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры.

«Прокуратура Сладковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в октябре обвиняемый вырубил 32 березы на территории урочища «Никулинское» Сладковского лесничества. Этот участок относится к категории защитных лесов, где действует особый режим охраны. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.