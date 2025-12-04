Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В Тюменской области «черный лесоруб» пойдет под суд за уничтожение берез

Житель Сладковского района незаконно вырубил 32 березы
04 декабря 2025 в 10:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экологи оценили нанесенный ущерб в 500 тысяч рублей

Экологи оценили нанесенный ущерб в 500 тысяч рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Сладковского района (Тюменская область) обвинили в незаконной рубке берез на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. 

«Прокуратура Сладковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в октябре обвиняемый вырубил 32 березы на территории урочища «Никулинское» Сладковского лесничества. Этот участок относится к категории защитных лесов, где действует особый режим охраны. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру.

Продолжение после рекламы

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники лесной охраны Тюменской области за неделю выявили двух нарушителей, незаконно вырубивших деревья на общую сумму более 143 тысяч рублей. Они были задержаны в Казанском и Юргинском районах

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал