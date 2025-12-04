В Тюменской области «черный лесоруб» пойдет под суд за уничтожение берез
Экологи оценили нанесенный ущерб в 500 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жителя Сладковского района (Тюменская область) обвинили в незаконной рубке берез на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры.
«Прокуратура Сладковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
По версии следствия, в октябре обвиняемый вырубил 32 березы на территории урочища «Никулинское» Сладковского лесничества. Этот участок относится к категории защитных лесов, где действует особый режим охраны. Ущерб оценили более чем в 500 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру.
На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники лесной охраны Тюменской области за неделю выявили двух нарушителей, незаконно вырубивших деревья на общую сумму более 143 тысяч рублей. Они были задержаны в Казанском и Юргинском районах
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!