В Тюмени собрались улучшить жизнь неблагополучных семей с детьми

В Тюмени открылась стажировочная площадка Фонда поддержки детей
04 декабря 2025 в 10:23
В Тюмень приехали эксперты из Иркутской, Ленинградской, Курганской и Томской областей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени начала работу профессиональная стажировочная площадка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В мероприятии участвуют специалисты из Тюменской, Иркутской, Ленинградской, Курганской и Томской областей. В первый день они выстраивали эффективную систему помощи. Центральным событием стал круглый стол на тему „Региональная модель межведомственного взаимодействия при оказании помощи семьям с детьми“, где был представлен уникальный опыт Тюменской области. Эксперты из разных ведомств детально разобрали тюменскую модель работы», — сообщается в публикации инфоцентра.

Участникам форума показали, как в регионе выстраивают маршрут помощи семье от первого сигнала о проблеме до устойчивого результата. Отдельно обсуждались механизмы раннего выявления семейного неблагополучия, обмена данными между структурами и сопровождения семей в сельской местности.

Заместитель директора регионального центра «Семья» Алена Матюханова представила принципы партнерства и командной работы специалистов, которые применяются в области. Директор Центра обеспечения мер социальной поддержки Ольга Корнилаева рассказала о практике использования социального контракта и оценила его роль в мотивации семей к изменению образа жизни и выходу из кризиса.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени появился первый в России региональный Дом Союза женщин России. Церемония открытия состоялась 27 ноября.

