Тюменские производители получили золото за вяленую клюкву для школьного питания

04 декабря 2025 в 04:30
Вяленую клюкву разработали для школьного питания

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменский комбинат школьного питания «Центральный» и компания «Ягоды Плюс» получили золотую медаль на Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО за инновационный продукт для школьников. Награда присуждена за вяленую клюкву, об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Эта награда — важное признание качества и значимости продуктов, которые специалисты выбирают для детского питания. Она подтверждает, что мы выбрали правильное направление в обеспечении школьников полезными и вкусными блюдами!» — написал мэр в своем telegram-канале.

По его словам, экспертное жюри оценивало продукцию по множеству параметров, включая вкус, внешний вид, полезные свойства, содержание витаминов и микроэлементов. Вяленая клюква предназначена для включения в рацион школьников.

