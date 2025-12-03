Бывшую скандальную учительницу из Ишима выгнали с популярной передачи

Тюменскую блогершу Шумилову выгнали со съемок «Голубого огонька» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уволенную из школы Ишима за откровенные фото Анастасию Шумилову выгнали с передачи «Голубой огонек» из-за жалоб хейтеров. Ее также занесли в черный список. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Хейтеры дошли до первого канала и нажаловались, что я выкладывала в блоге их туалет. Ничьи права я не нарушала. Со мной не стали разбираться и попросили удалиться», — заявила блогер.