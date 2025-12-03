Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Бывшую скандальную учительницу из Ишима выгнали с популярной передачи

Бывшую учительницу из Ишима Шумилову выгнали с телепередачи
03 декабря 2025 в 18:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменскую блогершу Шумилову выгнали со съемок "Голубого огонька"

Тюменскую блогершу Шумилову выгнали со съемок «Голубого огонька»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уволенную из школы Ишима за откровенные фото Анастасию Шумилову выгнали с передачи «Голубой огонек» из-за жалоб хейтеров. Ее также занесли в черный список. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Хейтеры дошли до первого канала и нажаловались, что я выкладывала в блоге их туалет. Ничьи права я не нарушала. Со мной не стали разбираться и попросили удалиться», — заявила блогер. 

Напомним, Анастасия Шумилова стала известна после громкого увольнения из школы из-за откровенной фотосессии. Сейчас девушка занимается блогом и воспитывает дочь. Вчера она сообщила, что приняла участие в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал