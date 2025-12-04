Плюсовая температура в Тюмени продержится еще некоторое время

Днем в Тюмени воздух прогреется до +2 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 4 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура воздуха может опуститься до -14.

«В четверг, 4 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -3, +2. Ночью ожидается -4, -9, местами -14», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы, местами возможны осадки в виде снега.