Плюсовая температура в Тюмени продержится еще некоторое время

04 декабря 2025 в 06:20
Днем в Тюмени воздух прогреется до +2 градусов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 4 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура воздуха может опуститься до -14.

«В четверг, 4 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -3, +2. Ночью ожидается -4, -9, местами -14», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы, местами возможны осадки в виде снега.

На протяжении суток в регионе сохранится северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.

