Тюменская область вышла в лидеры по количеству туристов
Тюменскую область отметили на федеральном уровне
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Тюменская область вошла в десятку лидеров по количеству туристических поездок в 2025 году. Об этом на основе данных Росстата рассказали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Александр Моор.
«Мы активно развиваем сферу гостеприимства в регионе. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на наших термальных источниках. Уже шестой сезон открылся 8 ноября. Несколько тюменских компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске», — сообщил губернатор.
В 2024 году Тюменская область также вошла в десятку регионов по привлекательности для туристов. Отмечалось, что появилась тенденция роста новых турцентров, особенно в Сибири.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!