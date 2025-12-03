Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменская область вышла в лидеры по количеству туристов

03 декабря 2025 в 17:56
Тюменскую область отметили на федеральном уровне

Тюменскую область отметили на федеральном уровне

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменская область вошла в десятку лидеров по количеству туристических поездок в 2025 году. Об этом на основе данных Росстата рассказали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Александр Моор. 

«Мы активно развиваем сферу гостеприимства в регионе. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на наших термальных источниках. Уже шестой сезон открылся 8 ноября. Несколько тюменских компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске», — сообщил губернатор. 

В 2024 году Тюменская область также вошла в десятку регионов по привлекательности для туристов. Отмечалось, что появилась тенденция роста новых турцентров, особенно в Сибири. 

