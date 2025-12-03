Тюменская область вышла в лидеры по количеству туристов

Тюменскую область отметили на федеральном уровне Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменская область вошла в десятку лидеров по количеству туристических поездок в 2025 году. Об этом на основе данных Росстата рассказали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Александр Моор.

«Мы активно развиваем сферу гостеприимства в регионе. Зимой одним из самых популярных направлений традиционно является отдых на наших термальных источниках. Уже шестой сезон открылся 8 ноября. Несколько тюменских компаний возводят современные гостиничные комплексы в Тюмени и Тобольске», — сообщил губернатор.