Путин рассказал, как США решили обсуждать с Россией 28 пунктов мирного плана

Мирный план США, состоящий из 28 пунктов, может быть разбит на четыре пакета, которые и будут обсуждаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана „на 4 пакета“ и обсуждать их в таком формате», — заявил Владимир Путин. Сделал он это в рамках интервью India Today.