Путин рассказал, как США решили обсуждать с Россией 28 пунктов мирного плана
США предложило разбить 28 пунктов на 4 пакета, заявил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Мирный план США, состоящий из 28 пунктов, может быть разбит на четыре пакета, которые и будут обсуждаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана „на 4 пакета“ и обсуждать их в таком формате», — заявил Владимир Путин. Сделал он это в рамках интервью India Today.
В ноябре Владимир Путин сообщал, что Россия получила от США мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Он был передан по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Об этом сообщало RT.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.