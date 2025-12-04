Путин заявил, что не хочет возвращения в G8
04 декабря 2025 в 12:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Владимир Путин заявил, что не рассматривает возможность возвращения России в формат «Большой восьмерки» (G8). India Today публикует отрывки интервью с президентом.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал