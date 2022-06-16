Текслер договорился об ипотеке для челябинских программистов

Челябинским IT-специалистам ипотеку сделали еще доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях Петербургского экономического форума подписал с гендиректором госкорпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко соглашение о развитии ипотечного кредитования для IT-специалистов. В регионе будут действовать дополнительные меры поддержки, сообщили пресс-служба главы региона.

«Для нас направление IT крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов. Поэтому принято решение снизить за счет ресурсов региона процентную ставку по ипотеке для IT-специалистов», — заявил Текслер.

Подписанный документ позволит снизить ипотечные ставки и предоставит программистам и сотрудникам IT-компаний выбор. Заемщики смогут выбирать для себя лучшие условия среди предлагаемых банками-участниками. Для дополнительных мер будут использованы средства областного бюджета.

«Рассчитываем за ближайшие два с половиной года выдать до 50 тысяч кредитов специалистам IT. Челябинская область — один из первых регионов, который принял свои меры к федеральной программе, к тем 5%, которые в ней заложены», — пояснил Мутко.

Кредит до 18 миллионов рублей в Челябинской области может взять любой специалист технологичной отрасли под 5%. В регионе ставку удастся снизить еще более. Техническая реализация программы планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства.

Интерес к IT-ипотеке в мае зафиксировали в местных отделениях банков. В Сбербанке заявили, что к концу месяца финансовая организация получила от потенциальных заемщиков больше 50 заявок.

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