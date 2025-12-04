День Конституции 12 декабря: самые яркие открытки и поздравления

12 декабря в России отмечают День Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

12 декабря в России отметят один из главных государственных праздников — День Конституции. Это главный нормативный правовой акт РФ, который является гарантом прав и свобод человека. В 2025 году этот праздник выпадает на пятницу. URA.RU собрало торжественные и душевные поздравления, а также самые яркие открытки.

Как появился праздник День Конституции

День Конституции России отмечают 12 декабря. В этот день в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором был принят основной закон страны. На референдум пришли порядка 58,2 млн россиян. Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи авторов в течение 3,5 года. Проект был подписан президентом России Борисом Ельциным ранее — 8 ноября 1993 года.

Как отмечают День Конституции в России

Ежегодно в день праздника в России проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне. Руководство страны выступает с обращением к гражданам.

Продолжение после рекламы

Также вручаются госнаграды активистам и общественным деятелям. Россияне, достигшие 14 лет, получают паспорта в рамках акции «Мы — граждане России!». Вместе с паспортом подросткам выдают экземпляр Конституции. В учебных заведениях проходят лекции, посвященные истории. В крупных городах организуют масштабные концерты с патриотическими номерами.

Интересные факты о Дне Конституции в России

Подлинный экземпляр Конституции РФ размещен в библиотеке Президента, расположенной на территории Московского Кремля. Данный документ используется исключительно во время церемонии вступления в должность Президента, а в остальной период находится под усиленной охраной.

День Конституции был выходным, но стал рабочим. До 2005 года 12 декабря в России являлось выходным днем. Впоследствии эта дата была исключена из числа нерабочих праздничных дней. Тем не менее День Конституции по-прежнему имеет статус государственного праздника и остается значимой датой для страны.

Российская Конституция оставалась неизменной 27 лет. Только в 2020 году в документ внесли ряд поправок.

Конституция России дважды побывала на орбите. Этот документ доставляли в 1999 году на орбитальную станцию «Мир» и в 2005 году на Международную космическую станцию. Документ провел в космосе 329 дней.

СМС-поздравления с Днем Конституции

С Днем Конституции! Пусть закон всегда будет на вашей стороне, а жизнь — стабильной и справедливой!

Поздравляю с Днем Конституции! Мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне под защитой Основного Закона!

С праздником Основного Закона! Желаю, чтобы ваши права и свободы всегда уважались и надежно охранялись!

С Днем Конституции! Желаю процветания стране и благополучия каждому дому. Мира и добра!

Поздравляю с важным праздником! Пусть День Конституции напомнит о наших общих ценностях: праве, порядке и справедливости!

С Днем Конституции! Крепкого здоровья, стабильности и светлой веры в будущее нашей Родины!

Поздравляю с государственным праздником! Желаю жить в согласии с законом и своей совестью. С Днем Конституции!

С праздником! Пусть Основной Закон остается прочным фундаментом для мира и развития. С Днем Конституции!

С Днем Конституции! Пусть этот день принесет чувство гордости за страну и уверенность в защищенности наших прав!

Поздравляю с Днем Конституции! Желаю вам и вашей семье жизни в правовом государстве, где ценятся свобода и достоинство человека!

Открытки и поздравления с Днем Конституции

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот праздник напоминает нам о ценности закона, порядка и наших гражданских свобод. Желаю стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Продолжение после рекламы

Сердечно поздравляю с Днем Конституции! Желаю, чтобы правовое поле нашей страны всегда оставалось прочным фундаментом для мира, развития и благополучия каждого гражданина!

С праздником, с Днем Конституции! Пусть Основной Закон всегда будет надежной защитой наших прав и гарантией справедливости. Желаем единства и созидательного будущего!

От всей души поздравляю с Днем Конституции! Этот день — символ гражданской зрелости и уважения к закону. Желаю всем мира, согласия и благополучия под сенью права!

Поздравляю с государственным праздником — Днем Конституции! Желаю, чтобы закон и справедливость неизменно служили опорой для нашей страны и каждого из нас!

С Днем Конституции! Пусть этот день напомнит нам о том, что мы — граждане великой страны, связанные общими правами, обязанностями и надеждой на светлое будущее. Мира и добра вашему дому!

Поздравляю с важным для страны праздником — Днем Конституции! Желаю жить в согласии с законом и своей совестью, в обществе, где ценятся свобода, достоинство и справедливость!

С праздником Основного Закона! Желаю, чтобы ваши права всегда находились под надежной защитой, а жизнь была наполнена стабильностью, уважением и возможностями для роста!

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот праздник придаст уверенности в завтрашнем дне и напомнит о нашей общей ответственности за благополучие Родины. Крепкого здоровья и оптимизма!

С Днем Конституции! Желаю, чтобы фраза «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» всегда находила реальное воплощение в жизни каждого из нас!

День Конституции в России отмечают 12 декабря Фото: URA.RU

Скачать

Документ был пописан президентов 8 декабря Фото: URA.RU

Скачать

12 декабря состоялся народный референдум Фото: URA.RU

Скачать

В этот день президент выступает с обращением к россиянам Фото: URA.RU

Скачать

12 декабря вручают паспорта 14-летним россиянам Фото: URA.RU

Скачать

Во многих городах России устраивают праздничные мероприятия Фото: URA.RU

Скачать

В 2025 году праздник выпадает на пятницу Фото: URA.RU

Скачать

Текст Конституции разрабатывали более тысячи авторов в течение 3,5 года Фото: URA.RU

Скачать

День Конституции не является выходным днем Фото: URA.RU

Скачать

В этот день вручаются госнаграды активистам и общественным деятелям Фото: URA.RU

Скачать

Российская Конституция оставалась неизменной 27 лет, только в 2020 году в нее добавили ряд поправок Фото: URA.RU

Скачать

Текст присяги президента закреплен в статье 82 Конституции Фото: URA.RU

Скачать

Главный экземпляр Конституции России хранится в библиотеке Президента в Московском Кремле Фото: URA.RU

Скачать

Два экземпляра Конституции побывали в космосе Фото: URA.RU