День Конституции 12 декабря: самые яркие открытки и поздравления
12 декабря в России отмечают День Конституции
Фото: Анна Майорова © URA.RU
12 декабря в России отметят один из главных государственных праздников — День Конституции. Это главный нормативный правовой акт РФ, который является гарантом прав и свобод человека. В 2025 году этот праздник выпадает на пятницу. URA.RU собрало торжественные и душевные поздравления, а также самые яркие открытки.
Как появился праздник День Конституции
День Конституции России отмечают 12 декабря. В этот день в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором был принят основной закон страны. На референдум пришли порядка 58,2 млн россиян. Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи авторов в течение 3,5 года. Проект был подписан президентом России Борисом Ельциным ранее — 8 ноября 1993 года.
Как отмечают День Конституции в России
Ежегодно в день праздника в России проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне. Руководство страны выступает с обращением к гражданам.
Также вручаются госнаграды активистам и общественным деятелям. Россияне, достигшие 14 лет, получают паспорта в рамках акции «Мы — граждане России!». Вместе с паспортом подросткам выдают экземпляр Конституции. В учебных заведениях проходят лекции, посвященные истории. В крупных городах организуют масштабные концерты с патриотическими номерами.
Интересные факты о Дне Конституции в России
Подлинный экземпляр Конституции РФ размещен в библиотеке Президента, расположенной на территории Московского Кремля. Данный документ используется исключительно во время церемонии вступления в должность Президента, а в остальной период находится под усиленной охраной.
День Конституции был выходным, но стал рабочим. До 2005 года 12 декабря в России являлось выходным днем. Впоследствии эта дата была исключена из числа нерабочих праздничных дней. Тем не менее День Конституции по-прежнему имеет статус государственного праздника и остается значимой датой для страны.
Российская Конституция оставалась неизменной 27 лет. Только в 2020 году в документ внесли ряд поправок.
Конституция России дважды побывала на орбите. Этот документ доставляли в 1999 году на орбитальную станцию «Мир» и в 2005 году на Международную космическую станцию. Документ провел в космосе 329 дней.
СМС-поздравления с Днем Конституции
С Днем Конституции! Пусть закон всегда будет на вашей стороне, а жизнь — стабильной и справедливой!
Поздравляю с Днем Конституции! Мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне под защитой Основного Закона!
С праздником Основного Закона! Желаю, чтобы ваши права и свободы всегда уважались и надежно охранялись!
С Днем Конституции! Желаю процветания стране и благополучия каждому дому. Мира и добра!
Поздравляю с важным праздником! Пусть День Конституции напомнит о наших общих ценностях: праве, порядке и справедливости!
С Днем Конституции! Крепкого здоровья, стабильности и светлой веры в будущее нашей Родины!
Поздравляю с государственным праздником! Желаю жить в согласии с законом и своей совестью. С Днем Конституции!
С праздником! Пусть Основной Закон остается прочным фундаментом для мира и развития. С Днем Конституции!
С Днем Конституции! Пусть этот день принесет чувство гордости за страну и уверенность в защищенности наших прав!
Поздравляю с Днем Конституции! Желаю вам и вашей семье жизни в правовом государстве, где ценятся свобода и достоинство человека!
Открытки и поздравления с Днем Конституции
Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот праздник напоминает нам о ценности закона, порядка и наших гражданских свобод. Желаю стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне!
Сердечно поздравляю с Днем Конституции! Желаю, чтобы правовое поле нашей страны всегда оставалось прочным фундаментом для мира, развития и благополучия каждого гражданина!
С праздником, с Днем Конституции! Пусть Основной Закон всегда будет надежной защитой наших прав и гарантией справедливости. Желаем единства и созидательного будущего!
От всей души поздравляю с Днем Конституции! Этот день — символ гражданской зрелости и уважения к закону. Желаю всем мира, согласия и благополучия под сенью права!
Поздравляю с государственным праздником — Днем Конституции! Желаю, чтобы закон и справедливость неизменно служили опорой для нашей страны и каждого из нас!
С Днем Конституции! Пусть этот день напомнит нам о том, что мы — граждане великой страны, связанные общими правами, обязанностями и надеждой на светлое будущее. Мира и добра вашему дому!
Поздравляю с важным для страны праздником — Днем Конституции! Желаю жить в согласии с законом и своей совестью, в обществе, где ценятся свобода, достоинство и справедливость!
С праздником Основного Закона! Желаю, чтобы ваши права всегда находились под надежной защитой, а жизнь была наполнена стабильностью, уважением и возможностями для роста!
Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот праздник придаст уверенности в завтрашнем дне и напомнит о нашей общей ответственности за благополучие Родины. Крепкого здоровья и оптимизма!
С Днем Конституции! Желаю, чтобы фраза «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» всегда находила реальное воплощение в жизни каждого из нас!
День Конституции в России отмечают 12 декабря
Фото: URA.RU
Скачать
Документ был пописан президентов 8 декабря
Фото: URA.RU
Скачать
12 декабря состоялся народный референдум
Фото: URA.RU
Скачать
В этот день президент выступает с обращением к россиянам
Фото: URA.RU
Скачать
12 декабря вручают паспорта 14-летним россиянам
Фото: URA.RU
Скачать
Во многих городах России устраивают праздничные мероприятия
Фото: URA.RU
Скачать
В 2025 году праздник выпадает на пятницу
Фото: URA.RU
Скачать
Текст Конституции разрабатывали более тысячи авторов в течение 3,5 года
Фото: URA.RU
Скачать
День Конституции не является выходным днем
Фото: URA.RU
Скачать
В этот день вручаются госнаграды активистам и общественным деятелям
Фото: URA.RU
Скачать
Российская Конституция оставалась неизменной 27 лет, только в 2020 году в нее добавили ряд поправок
Фото: URA.RU
Скачать
Текст присяги президента закреплен в статье 82 Конституции
Фото: URA.RU
Скачать
Главный экземпляр Конституции России хранится в библиотеке Президента в Московском Кремле
Фото: URA.RU
Скачать
Два экземпляра Конституции побывали в космосе
Фото: URA.RU
Скачать
- Дед04 декабря 2025 15:35Мой самый любимый праздник- день Конституции!!! Ведь она гарант всего, без нее никуды!